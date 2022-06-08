Иностранцы в составе ВСУ защищены Женевской конвенцией – Генштаб
Все иностранцы и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту, сообщает Генштаб ВСУ.
– Соответствующие лица являются военнослужащими ВСУ, на которых, согласно положениям Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ней 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага, — говорится в заявлении.
Согласно Женевской конвенции 1949 года, относительно военнопленных запрещено любое насилие или запугивание.
Этот документ также обязывает гуманно относиться к находящимся в плену военнослужащим.
Несоблюдение соответствующих норм международного права является серьезным нарушением конвенции.
МИД в начале марта создал сайт для иностранных граждан, которые хотят вступить в Международный оборонный легион Украины.
Фото: Генштаб ЗСУ