Иностранцы в составе ВСУ защищены Женевской конвенцией – Генштаб

Июнь, 08 в 18:31

Все иностранцы и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту, сообщает Генштаб ВСУ.

– Соответствующие лица являются военнослужащими ВСУ, на которых, согласно положениям Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ней 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага, — говорится в заявлении.

Согласно Женевской конвенции 1949 года, относительно военнопленных запрещено любое насилие или запугивание.

Этот документ также обязывает гуманно относиться к находящимся в плену военнослужащим.

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Фото: Генштаб ЗСУ