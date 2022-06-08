Іноземці у складі ЗСУ захищені Женевською конвенцією – Генштаб

Червень, 08 в 18:31

Усі іноземці та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях у складі Збройних сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом, повідомляє Генштаб ЗСУ.

– Відповідні особи є військовослужбовцями ЗСУ, на яких, згідно з положеннями Женевської конвенції про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога, – йдеться в заяві.

Згідно з Женевською конвенцією 1949 року, щодо військовополонених заборонене будь-яке насилля чи залякування.

Цей документ також зобов’язує гуманно ставитися до військовослужбовців, які перебувають у полоні.

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Недотримання відповідних визнаних норм міжнародного права є серйозним порушенням Конвенції.

МЗС на початку березня створило сайт для іноземних громадян, які хочуть вступити до Міжнародного оборонного легіону України.

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Фото: Генштаб ЗСУ