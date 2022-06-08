Шмигаль розповів, коли українцям компенсують відновлення зруйнованого житла

Червень, 08 в 20:40

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 8 червня повідомив, що доручив підготувати єдиний документ для фіксації збитків щодо зруйнованого житла, та розповів, коли українці отримають компенсацію.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на його каналі в Telegram.

Він зазначив, що перший етап відновлення після російської агресії передбачає відновлення об’єктів, які отримали незначні пошкодження, і які можна та доцільно ремонтувати вже зараз. Йдеться, зокрема, про критичні об’єкти та об’єкти соціальної інфраструктури, такі як школи й лікарні.

Зараз дивляться

Також держава у співфінансуванні з місцевою владою відновлює електро-, водо-, тепло- та газопостачання, транспортну інфраструктуру в деокупованих регіонах та напрацьовує плани швидкого відновлення громад, які можуть бути деокуповані найближчим часом.

– Про відновлення житла. Розуміємо, що українці, які повернулися до своїх будинків, прагнуть максимально швидко відремонтувати пошкодження. Тому зараз зосередимося на прискоренні фіксації збитків, щоб кожен, хто робить зараз ремонт за власний рахунок, розумів: держава компенсує витрати, – написав прем’єр.

Він підкреслив, що компенсація надійде на рахунки українців, щойно західні партнери передадуть Україні заарештовані та конфісковані російські активи.