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Будет три этапа: Шмыгаль о том, как будут восстанавливать Украину

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Будет три этапа: Шмыгаль о том, как будут восстанавливать Украину
Фото: Правительственный портал

Восстановление Украины после войны предусматривает три этапа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первый из них предусматривает мгновенное восстановление там, где это уже можно сделать. Это касается неразрушенных домов, где можно отремонтировать крыши, поставить окна. На это из бюджета выделено 1,5 млрд грн.

Второй этап состоится сразу же после завершения боевых действий. Речь идет об электроснабжении, водоотводе, возведении понтонных мостов.

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Третий этап предусматривает большое восстановление страны по параметрам и стандартам ЕС. Денис Шмыгаль объяснил, что для второго этапа восстановления Украины будут выделяться деньги из нашего бюджета. Кроме того, ожидается финансовая помощь от партнеров и международных финансовых гуманитарных благотворительных организаций.

Наиболее дорогостоящий этап восстановления – третий. Поэтому на этой стадии Украина также рассчитывает получить помощь от партнеров, международных организаций, инвесторов, частных доноров.

– Но мы убеждены, что за совершенные разрушения должна платить Россия. Это должно быть за счет замороженных российских активов, которые нужно конфисковать и передать Украине для совместного с партнерами восстановления нашего государства. Для этого нужно разрабатывать международное законодательство, – объяснил Шмыгаль.

Однако премьер подчеркнул, что третий этап восстановления будет возможен только после завершения боевых действий и после того, как российские войска выйдут за пределы географических границ.

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Источник: ВВС
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