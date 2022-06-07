Июнь, 07 в 17:27

Развязанная Россией полномасштабная война в Украине является глобальной проблемой и может стать началом третьей мировой войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью редактору Financial Times Рули Халаф.

Глава государства отметил, что заинтересован в максимальном объединении мира. Он добавил, что западные государства не должны допускать усталости от войны в Украине, а наоборот, должны объединяться в помощи нашему государству.

Сейчас смотрят

– Это война в Европе, она может быть на ваших границах. Мы точно понимаем, с кем имеем дело… Я сегодня заинтересован в объединении мира максимально. Я заинтересован в позиции китайского лидера и китайского общества. Для нас очень важно, чтобы столь большое государство повлияло на то, чтобы Россия остановила эту войну, не поддерживало РФ, — заявил президент.

Зеленский добавил, что, несмотря на политические и экономические разногласия, которые наблюдаются у разных государств мира, угроза начала третьей мировой войны должна быть приоритетом.

– Я понимаю, что есть разногласия разные, и политические, и экономические, у западного мира, у Китая. Но мне кажется, что такие угрозы для общества, для цивилизации, как война, которая может быть началом третьей мировой войны, что это приоритет для любого лидера. И, прежде всего, для лидеров больших государств. Поэтому я очень заинтересован в том, чтобы Китай поддерживал Украину, — подчеркнул президент.

Недавно Владимир Зеленский призвал мировых лидеров распространить санкции на всех российских чиновников и судей, поддерживающих полномасштабную войну против Украины и репрессии против украинцев.

Президент также рассказывал, что Россия оккупировала около 20% территории Украины, а линия фронта превышает тысячу километров.