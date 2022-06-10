В Харькове раздались взрывы
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Жители Харькова сообщают о взрывах в городе.
Приблизительно в момент взрывов, в 23.32, в городе была объявлена воздушная тревога.
Издание Суспільне Харків сообщает, что прогремело три мощных взрыва в разных районах города.
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Пока официальные органы власти не комментировали сообщения о взрывах в городе или возможные атаки россиян по городу.
В социальных сетях сообщается про пожар на месте взрывов.
В то же время сообщения о пострадавших пока не поступали.
Источник: Суспільне Харків