Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Харькове раздались взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Жители Харькова сообщают о взрывах в городе.

Приблизительно в момент взрывов, в 23.32, в городе была объявлена воздушная тревога.

Издание Суспільне Харків сообщает, что прогремело три мощных взрыва в разных районах города.

Сейчас смотрят

Пока официальные органы власти не комментировали сообщения о взрывах в городе или возможные атаки россиян по городу.

В социальных сетях сообщается про пожар на месте взрывов.

В то же время сообщения о пострадавших пока не поступали.

Источник: Суспільне Харків

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка