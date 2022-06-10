Июнь, 09 в 23:40

Жители Харькова сообщают о взрывах в городе.

Приблизительно в момент взрывов, в 23.32, в городе была объявлена воздушная тревога.

Издание Суспільне Харків сообщает, что прогремело три мощных взрыва в разных районах города.

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Пока официальные органы власти не комментировали сообщения о взрывах в городе или возможные атаки россиян по городу.

В социальных сетях сообщается про пожар на месте взрывов.

В то же время сообщения о пострадавших пока не поступали.

Источник: Суспільне Харків