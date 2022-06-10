У Харкові пролунали вибухи
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Мешканці Харкова повідомляють про вибухи в місті.
Приблизно у момент вибухів, о 23.32, у місті була оголошена повітряна тривога.
Видання Суспільне Харків повідомило, що пролунало три потужних вибухи в різних районах міста.
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Наразі офіційні органи влади не коментували повідомлення про вибухи в місті чи можливі атаки росіян по місту.
У соціальних мережах повідомляється про пожежу на місці вибухів.
Водночас повідомлення про постраждалих наразі не надходили.
Джерело: Суспільне Харків