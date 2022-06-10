Червень, 09 в 23:40

Мешканці Харкова повідомляють про вибухи в місті.

Приблизно у момент вибухів, о 23.32, у місті була оголошена повітряна тривога.

Видання Суспільне Харків повідомило, що пролунало три потужних вибухи в різних районах міста.

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Наразі офіційні органи влади не коментували повідомлення про вибухи в місті чи можливі атаки росіян по місту.

У соціальних мережах повідомляється про пожежу на місці вибухів.

Водночас повідомлення про постраждалих наразі не надходили.

Джерело: Суспільне Харків