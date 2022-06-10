Беженцам разрешат оформлять паспорта Украины за границей
Кабмин ввел экспериментальный проект по оформлению паспорта гражданина Украины и загранпаспорта украинцам, находящимся за пределами нашего государства.
— Введен экспериментальный проект по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, находящимся за пределами Украины. Утвержден Порядок реализации такого экспериментального проекта, — сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Напомним, что ранее Факты ICTV писали, как заказать загранпаспорт во время военного положения, куда обращаться и сколько это стоит.
Источник: Тарас Мельничук
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