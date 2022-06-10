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Факты / Украина

Беженцам разрешат оформлять паспорта Украины за границей

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Беженцам разрешат оформлять паспорта Украины за границей

Кабмин ввел экспериментальный проект по оформлению паспорта гражданина Украины и загранпаспорта украинцам, находящимся за пределами нашего государства.

— Введен экспериментальный проект по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, находящимся за пределами Украины. Утвержден Порядок реализации такого экспериментального проекта, — сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним, что ранее Факты ICTV писали, как заказать загранпаспорт во время военного положения, куда обращаться и сколько это стоит.

Источник: Тарас Мельничук

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