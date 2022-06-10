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Факти / Україна

Біженцям дозволять оформлювати паспорти України за кордоном

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Біженцям дозволять оформлювати паспорти України за кордоном

Кабмін запровадив експериментальний проект щодо оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорту українцям, які перебувають за межами нашої держави.

– Запроваджено експериментальний проект щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України. Затверджено Порядок реалізації такого експериментального проекту, – повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV писали, як замовити закордонний паспорт під час воєнного стану, куди звертатися та скільки це коштує.

Джерело: Тарас Мельничук 

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