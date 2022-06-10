Біженцям дозволять оформлювати паспорти України за кордоном
Кабмін запровадив експериментальний проект щодо оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорту українцям, які перебувають за межами нашої держави.
– Запроваджено експериментальний проект щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України. Затверджено Порядок реалізації такого експериментального проекту, – повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Нагадаємо, що раніше Факти ICTV писали, як замовити закордонний паспорт під час воєнного стану, куди звертатися та скільки це коштує.
Джерело: Тарас Мельничук
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