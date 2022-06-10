Біженцям дозволять оформлювати паспорти України за кордоном

Червень, 10 в 20:57

Кабмін запровадив експериментальний проект щодо оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорту українцям, які перебувають за межами нашої держави.

– Запроваджено експериментальний проект щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України. Затверджено Порядок реалізації такого експериментального проекту, – повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV писали, як замовити закордонний паспорт під час воєнного стану, куди звертатися та скільки це коштує.

Джерело: Тарас Мельничук