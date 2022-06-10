Червень, 10 в 9:40

Ціни на бензин в Україні станом на ранок 10 червня 2022 на різних АЗС коливаються в межах 45-59 грн за 1 л залежно від категорії.

Але загалом середня ціна на бензин в Україні становить:

для категорії А-95+ – 52,33 грн/л;

для категорії А-95 – 50,26 грн/л;

для категорії А-92 – 49,59 грн/л.

Середня вартість дизельного пального в Україні станом на 10 червня 2022 коливається в межах 56,66 грн/л. Найменше на ринку пального потрібно платити за автогаз – 41,91 грн/л.

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Також ціни на пальне відрізняються залежно від АЗС. Зокрема, найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пронують Shell, Укрнафта та UPG.

Ціни на пальне в Україні: скільки коштує бензин, дизель та автогаз / 2 фотографии

А от дизельне пальне за найнижчими цінами можна придбати на АЗС Укрнафта, Рур груп, WOG, Укр-Петроль.

До слова, наразі у світі спостерігається різке зростання цін на нафту. Чи здорожчає бензин для українців – читайте у нашому матеріалі.