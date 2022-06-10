Июнь, 10 в 13:14

В Мариуполе российские оккупанты сносят дома, не разбирая завалов. Тела убитых мариупольцев убирают вместе с бетоном.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, российские оккупанты вывозят тела как мусор на мариупольские полигоны твердых бытовых отходов.

Вместе с завалами их складывают на Левобережном полигоне твердых бытовых отходов и на полигоне в Приморском районе, который был выведен из эксплуатации еще в 2008 году.

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— Сначала оккупанты привлекали к разбору завалов мариупольцев. Но когда они увидели реальное количество тел, которые находят, сразу отстранили местное население. Завалы начало разбирать МЧС так называемой ДНР. Сейчас они даже не пытаются доставать тела. Просто сносят дома и увозят завалы вместе с убитыми мариупольцами. Потому что реальное количество тел под завалами разрушенных домов пугает, — рассказал Вадим Бойченко.

Тела вывозят как мусор: в Мариуполе оккупанты сносят дома, не разбирая завалы / 3 фотографии

По словам мэра Мариуполя, в городе российские захватчики уничтожили 1300 многоэтажных домов. Почти под каждыми руинами находятся от 50 до 100 убитых.

Поэтому реальные цифры погибших мариупольцев, к сожалению, могут оказаться намного выше, чем те, о которых сообщалось ранее.

Источник: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет