Червень, 10 в 13:14

У Маріуполі російські окупанти зносять будинки, не розбираючи завали. Тіла вбитих маріупольців прибирають разом з бетоном.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. За його словами, російські окупанти вивозять тіла як сміття на маріупольські полігони твердих побутових відходів.

Разом із завалами їх складають на Лівобережному полігоні твердих побутових відходів та на полігоні в Приморському районі, який був виведений з експлуатації ще в 2008 році.

Зараз дивляться

– Спочатку окупанти залучали до розбору завалів маріупольців. Але коли вони побачили реальну кількість знайдених тіл, відразу відсторонили місцеве населення. Завали почало розбирати МНС так званої ДНР. Зараз вони навіть не намагаються діставати тіла. Просто зносять будинки та вивозять завали разом із убитими маріупольцями. Тому що реальна кількість тіл під завалами зруйнованих будинків – лякає, – розповів Вадим Бойченко.

Тіла вивозять як сміття: у Маріуполі окупанти зносять будинки, не розбираючи завали / 3 фотографии

За словами мера Маріуполя, у місті російські загарбники знищили 1 300 багатоповерхових будинків. Майже під кожними такими руїнами перебувають від 50 до 100 убитих.

Тому реальні цифри загиблих маріупольців, на жаль, можуть виявитися набагато вищими, ніж ті, про які повідомляли раніше.

Джерело: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада