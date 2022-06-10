Червень, 10 в 13:50

Президент України Володимир Зеленський закликав демократичні країни підтримати Україну не лише на словах, а й на ділі.

Про це він повідомив під час виступу перед учасниками Копенгагенського демократичного саміту.

– Нам потрібно перейти до дій, окрім слів про те, що Україна має бути частиною європейської сім’ї. Найближчими тижнями та днями Євросоюз може зробити історичний крок, який доведе, що слова про належність народу України до європейської родини – це не просто слова і не порожні слова, – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні ефективні, юридично зобов’язувальні гарантії безпеки й оновлена архітектура безпеки для європейського континенту.

Зараз дивляться

Він зауважив, що коли стає зрозуміло, що війна може розпочатися будь-якої миті, агресор має відчути жах перед демократичним світом, силу міжнародного права, щойно виявиться, що цей агресор тільки намагається порушити наявні базові норми.

Володимир Зеленський нагадав, що агресія Росії розпочалася не 24 лютого, а у 2014 році. Він зауважив, що Росія порушила понад 400 міжнародних договорів та угод.

Серед них Статут ООН, Конвенція ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму, Конвенція ООН про запобігання покаранню за злочин геноциду, Міжнародна конвенція для захисту всіх осіб від насильницьких зникнень, Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенція ООН з морського права.

Тому президент наголосив, що демократія має бути ефективною у всіх сенсах, а слова мають працювати та діяти.