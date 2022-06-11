Июнь, 11 в 14:39

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, на войне погибли до 10 тыс. украинских военнослужащих.

Такие цифры озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

– У нас в первые 20-30 дней в начале конфликта погибали в среднем 100 бойцов в сутки, а в российской армии – 1 000. Сейчас у них 200-300 погибает, не меньше, – сообщил он.

На вопрос Фейгина о том, потеряла ли Украина уже примерно 10 тыс. военных, Арестович ответил, что цифра примерно такой и есть.

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Напомним, Украина не озвучивает точных потерь на войне среди военных ВСУ. Но 9 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что на фронте мы ежедневно теряем до 100 своих воинов убитыми. Еще примерно 500 ежедневно получают ранения.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также ранее говорил, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 человек в день.

По его словам, одна из главных причин большого количества потерь – отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

Фото: Генштаб ВСУ