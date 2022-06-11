Червень, 11 в 14:39

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року, на війні загинули до 10 тис. українських військовослужбовців.

Такі цифри озвучив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

– У нас у перші 20-30 днів на початку конфлікту гинули в середньому 100 бійців на добу, а в російській армії — 1 000. Зараз у них 200-300 гине, не менше, – повідомив він.

На запитання Фейгіна про те, чи втратила Україна вже приблизно 10 тис. військових, Арестович відповів, що цифра приблизно такою і є.

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Нагадаємо, Україна не озвучує точних втрат на війні серед військових ЗСУ. Але 9 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на фронті щоденно ми втрачаємо до 100 своїх воїнів убитими. Ще приблизно 500 щодня дістають поранення.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також раніше говорив, що втрати українських військових становлять від 100 до 200 людей щодня.

За його словами, однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

Фото: Генштаб ЗСУ