Июнь, 11 в 22:27

Германия заблокировала планы испанских властей передать в Украину танки Leopard-2.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По данным издания, власти ФРГ не дали согласия на планы испанского правительства по поставке Украине 40 старых боевых танков Leopard-2, произведенных в Германии.

Сейчас смотрят

– Если бы Берлин согласился, это был бы первый случай, когда член НАТО поставил бы боевые танки Украине, – пишет Spiegel.

В то же время, по данным источников издания из правительства ФРГ, испанцы впоследствии резко отказались от такого решения.

Spiegel пишет, что Федеральное правительство Германии в телефонных разговорах с испанской стороной предупредило, что подобный шаг “будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (хотя и абсолютно неформального и неофициального) решения не снабжать Киев танками”.

Издание Business Insider сообщило, что испанская сторона даже извинилась перед Берлином за возникшие проблемы. Речь идет о передаче Украине максимум десяти танков, но и это решение находится под вопросом.

Spiegel добавляет, что танки 1990-х годов уже настолько устарели, что будут готовы к передаче Украине всего через несколько месяцев.

Издание отмечает, что в условиях, если намерения правительства Испании относительно передачи танков серьезны, то оно не должно так быстро сдаваться.

Напомним, ранее немецкое издание Bild писало, что правительство ФРГ отказалось отправлять свои танки в Украину, потому что тогда украинские военные будут чувствовать себя “слишком уверенно” и смогут зайти на территорию РФ.