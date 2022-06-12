Червень, 11 в 22:27

Німеччина заблокувала плани іспанської влади передати до України танки Leopard-2.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

За даними видання, влада ФРН не дала згоди на плани іспанського уряду щодо постачання Україні 40 старих бойових танків Leopard-2, які були вироблені в Німеччині.

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– Якби Берлін погодився, це був би перший випадок, коли член НАТО поставив бойові танки Україні, – пише Spiegel.

Водночас за даними джерел видання з уряду ФРН, іспанці згодом різко відмовились від такого рішення.

Spiegel пише, що Федеральний уряд Німеччини у телефонних розмовах з іспанською стороною попередив, що подібний крок “буде відступом від прийнятого всіма західними союзниками (хоча й абсолютно неформального і неофіційного) рішення не постачати Києву танки”.

Видання Business Insider повідомило, що іспанська сторона навіть вибачилась перед Берліном за створені проблеми. Наразі йдеться про передачу Україні максимум десяти танків, але і це рішення знаходиться під питанням.

Spiegel додає, що танки 1990-х років вже настільки застаріли, що будуть готові до передачі Україні лише за кілька місяців.

Видання зазначає, що за умов, якщо наміри уряду Іспанії щодо передачі танків серйозні, то він не має так швидко здаватися.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild писало, що уряд ФРН відмовився відправляти свої танки в Україну, бо тоді українські військові відчуватимуть себе “занадто впевнено” і зможуть зайти на територію РФ.