Июнь, 11 в 17:39

Страна-агрессор Россия не отказалась от планов полного захвата территории Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что украинские воины сорвали кремлевский план блицкрига, в рамках которого РФ планировала захватить Киев, Харьков и Одессу. Поэтому сейчас российские войска сосредоточили основные усилия на востоке нашего государства.

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– РФ не отказывается от планов, которые были в начале войны. Это полностью захват территории Украины. Поскольку это не произошло на первом этапе, основные усилия сейчас сосредоточены на востоке нашей страны. Прежде всего, это Лисичанск, Северодонецк, Донецкое направление, где сейчас происходят очень активные боевые действия, — подчеркнул Скибицкий.

Он уточнил, что остается угроза на Николаевском направлении, для Запорожья и Днепра.

По данным украинской военной разведки, у страны-агрессора есть еще достаточный потенциал для долговременной войны.

– По нашим оценкам, у РФ еще есть потенциал для того, чтобы вести длительную войну против Украины, — заявил Скибицкий.

Он также проинформировал, что враг сейчас применяет на территории нашего государства 103 батальонно-тактических группы. Они непосредственно привлечены к боевым действиям.

Кроме того, около 40 российских БТГ находятся в резерве: РФ может их использовать против Вооруженных сил Украины.

По словам Скибицкого, из-за неудач российской армии во время полномасштабной войны в Украине генеральному штабу РФ приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения. На фоне провалов РФ теперь сосредотачивает все усилия только на конкретных направлениях.

– У нас есть подтвержденная информация, что россияне имеют план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того, насколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины. Однако цели так называемой специальной военной операции, о которой Путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь, — отметил Скибицкий.

На днях в украинской разведке сообщили, что у России заканчиваются высокоточные ракеты. Тем не менее, нынешними темпами страна-агрессор может вести войну против Украины еще в течение года.

Источник: ГУР Минобороны Украины, Настоящее время

Фото: Генеральный штаб ВСУ