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Факты / Украина / Общество

Кремль может воевать еще год, несмотря на дефицит высокоточных ракет — ГУР

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
російський корабель
Фото: Depositphotos

В России заканчиваются высокоточные ракеты, но сегодняшними темпами она может вести войну против Украины еще в течение года.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в социальной сети Facebook.

— Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты, заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий в комментарии изданию The Guardian.

Он добавил, что, несмотря на это, экономические ресурсы позволяют Кремлю продолжать вести боевые действия.

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— Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить агрессию. Их цель – вся Украина и не только, – отметил он.

Скибицкий отметил необходимость снабжения Украины Западом реактивных систем большой дальности, чтобы эффективнее противостоять российской артиллерии.

Напомним, именно советскими ракетами Х-22 россияне ударили по столице Украины 5 июня. Четыре из них попали в объекты инфраструктуры на севере столицы, одну сбили наши ПВО.

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РФ ударила советскими ракетами Х-22 из Ростовской области по территории Украины - Минобороны

Источник: ГУР
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