Червень, 11 в 17:39

Країна-агресор Росія не відмовилася від планів повного захоплення території України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що українські воїни зірвали кремлівський план бліцкригу, в рамках якого РФ планувала захопити Київ, Харків та Одесу. А тому зараз російські війська зосередили основні зусилля на сході нашої держави.

Зараз дивляться

– РФ не відмовляється від тих планів, які були на початку війни. Це повністю захоплення території України. Оскільки це не вийшло на першому етапі, основні зусилля зараз зосереджені на сході нашої країни. Передусім це Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Донецький напрямок, де зараз відбуваються дуже активні бойові дії, – наголосив Скібіцький.

Він уточнив, що залишається загроза на Миколаївському напрямку, для Запоріжжя та Дніпра.

За даними української воєнної розвідки, країна-агресор має ще достатній потенціал для довготривалої війни.

– За нашими оцінками, РФ ще має потенціал для того, щоб вести довготривалу війну проти України, – заявив Скібіцький.

Він також поінформував, що ворог зараз застосовує на території нашої держави 103 батальйонно-тактичні групи. Вони безпосередньо залучені до бойових дій.

Крім того, близько 40 російських БТГ знаходяться в резерві: РФ може їх також використати проти Збройних сил України.

За словами Скібіцького, через невдачі російської армії під час повномасштабної війни в Україні генеральному штабу РФ доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення. На тлі провалів РФ тепер зосереджує всі зусилля лише на конкретних напрямках.

– Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше корегування цього плану буде залежати від того наскільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте, мети так званої спеціальної воєнної операції, про яку Путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягнути, – зазначив Скібіцький.

Днями в українській розвідці поінформували, що у Росії закінчуються високоточні ракети. Попри це, нинішніми темпами країна-агресор може вести війну проти України ще протягом року.

Джерело: ГУР Міноборони України, Настоящее время

Фото: Генеральний штаб ЗСУ