Июнь, 12 в 1:26

Пара занялась оральным сексом на пляже в Одессе, после чего получила повестки для прохождения медкомиссии.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В социальных сетях распространили видео, где в заведении на побережье Одессы мужчина и женщина устроили публичный интим с оральным сексом. Параллельно с подобными публичными действиями мужчина курил кальян.

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Впоследствии власти Одессы отреагировали на действия жителей Одессы.

Сергей Братчук сообщил, что лицам по видео вручили повестки

— Участники непристойного действия в одном из заведений отдыха Одессы готовятся пройти медицинскую комиссию, — сообщил представитель Одесской ОВА.

По его словам, осмотр медкомиссии состоится в связи с получением этими отдыхающими повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

– Гормональный всплеск в дальнейшем они смогут привести к нормальному балансу во время боевых действий, – написал он.

Ранее Сергей Братчук сообщил, что из-за желания жителей Одессы отдохнуть на пляже 11 июня произошел трагический инцидент, в результате которого мужчина взорвался на мине, когда вошел в воду.

Фото: Скриншот с видео / Труха

Источник: Sergey Bratchuk