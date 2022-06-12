На глазах у отдыхающих: в Одессе паре за интим на пляже вручили повестки
Пара занялась оральным сексом на пляже в Одессе, после чего получила повестки для прохождения медкомиссии.
Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
В социальных сетях распространили видео, где в заведении на побережье Одессы мужчина и женщина устроили публичный интим с оральным сексом. Параллельно с подобными публичными действиями мужчина курил кальян.
Впоследствии власти Одессы отреагировали на действия жителей Одессы.
Сергей Братчук сообщил, что лицам по видео вручили повестки
— Участники непристойного действия в одном из заведений отдыха Одессы готовятся пройти медицинскую комиссию, — сообщил представитель Одесской ОВА.
По его словам, осмотр медкомиссии состоится в связи с получением этими отдыхающими повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
– Гормональный всплеск в дальнейшем они смогут привести к нормальному балансу во время боевых действий, – написал он.
Ранее Сергей Братчук сообщил, что из-за желания жителей Одессы отдохнуть на пляже 11 июня произошел трагический инцидент, в результате которого мужчина взорвался на мине, когда вошел в воду.
Фото: Скриншот с видео / Труха
Источник: Sergey Bratchuk