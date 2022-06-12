На очах у відпочиваючих: в Одесі парі за інтим на пляжі вручили повістки
Пара зайнялась оральним сексом на пляжі в Одесі після чого отримала повістки для проходження медкомісії.
Про це розповів спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
У соціальних мережах поширили відео, де в закладі на узбережжі Одеси чоловік та жінка влаштували публічний інтим з оральним сексом. Паралельно з подібними публічними діями чоловік курив кальян.
Згодом влада Одеси відреагувала на дії мешканців Одеси.
Сергій Братчук повідомив, що особам з відео вручили повістки
– Учасники непристойного дійства в одному з закладів відпочинку Одеси готуються пройти медичну комісію, – повідомив речник Одеської ОВА.
За його словами, огляд медкомісії відбудеться у зв’язку з отриманням цими відпочивальниками повісток до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
– Гормональний всплеск у подальшому вони зможуть привести до нормального балансу під час бойових дій, – написав він.
Раніше Сергій Братчук повідомив, що через бажання мешканців Одеси відпочити на пляжі 11 червня стався трагічний інцидент, внаслідок якого чоловік підірвався на міні, коли зайшов у воду.
Фото: Скріншот з відео / Труха
Джерело: Sergey Bratchuk