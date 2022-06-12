Украина разработала маршруты через Польшу и Румынию для экспорта зерна — МИД
Украина разработала два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса, хотя узкие места замедляют цепочку поставок.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник. По его словам, глобальная продовольственная безопасность под угрозой, поскольку вторжение России в Украину остановило экспорт украинского зерна, что повлекло за собой массовый дефицит и резкий рост цен.
Во время саммита безопасности в Сингапуре Сеник рассказал, что на территории, подконтрольной Украине, сейчас хранится около 30 млн тонн зерна, которое она пытается экспортировать автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.
Так, правительство разработало маршруты для экспорта через Польшу и Румынию. В то же время со странами Балтии ведутся переговоры по созданию третьего коридора.
Замминистра не сообщил подробностей, сколько зерна уже перемещено или будет перемещено по этим маршрутам.
– Эти маршруты не идеальны, потому что они создают определенные узкие места, но между тем мы делаем все возможное, чтобы разработать эти маршруты, – отметил Сеник.
Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире. По данным ООН, из-за войны в Украине на грани голода окажутся еще 47 млн человек.
Ранее во Франции сообщали, что они готовы принять участие в операции по разблокированию Одесского порта для дальнейшего вывоза оттуда украинского зерна.