Июнь, 12 в 16:17

Украина разработала два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса, хотя узкие места замедляют цепочку поставок.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник. По его словам, глобальная продовольственная безопасность под угрозой, поскольку вторжение России в Украину остановило экспорт украинского зерна, что повлекло за собой массовый дефицит и резкий рост цен.

Во время саммита безопасности в Сингапуре Сеник рассказал, что на территории, подконтрольной Украине, сейчас хранится около 30 млн тонн зерна, которое она пытается экспортировать автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.

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Так, правительство разработало маршруты для экспорта через Польшу и Румынию. В то же время со странами Балтии ведутся переговоры по созданию третьего коридора.

Замминистра не сообщил подробностей, сколько зерна уже перемещено или будет перемещено по этим маршрутам.

– Эти маршруты не идеальны, потому что они создают определенные узкие места, но между тем мы делаем все возможное, чтобы разработать эти маршруты, – отметил Сеник.

Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире. По данным ООН, из-за войны в Украине на грани голода окажутся еще 47 млн ​​человек.

Ранее во Франции сообщали, что они готовы принять участие в операции по разблокированию Одесского порта для дальнейшего вывоза оттуда украинского зерна.