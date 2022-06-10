Июнь, 10 в 19:38

Франция готова принять участие в операции по разблокированию Одесского порта для последующего вывоза украинского зерна.

Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца. Там отметили, что такая операция должна позволить кораблям заходить в порт, несмотря на заминированное море, и экспортировать украинское зерно в страны, которые в нем нуждаются.

– Мы находимся в распоряжении сторон, чтобы состоялась операция, которая позволит получить полностью безопасный доступ в Одесский порт, то есть чтобы можно было проводить суда, несмотря на то, что море заминировано, — отметил в комментарии французским СМИ один из советников президента Франции Эммануэля Макрона.

В Елисейском дворце также заверили, что Франция желает победы Украине в развязанной РФ полномасштабной войне. Таким образом там прокомментировали критику в адрес Макрона из-за его призывов “не унижать Россию”.

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– Как уже имел возможность сказать президент (Эммануэль Макрон, – Ред.), мы желаем Украине победы. Мы стремимся к восстановлению территориальной целостности Украины. Мы хотим, чтобы этот конфликт, эта война РФ против Украины прекратилась как можно скорее, – отмечается в заявлении.

Как известно, Украина вместе с ООН и странами-партнерами обсуждает возможность разблокирования украинского морского экспорта. Гарантом готова выступить Турция.

Украинские порты на Черном море блокирует Россия. Страна-агрессор прибегает к шантажу и хочет добиться отмены западных санкций в обмен на возобновление экспорта из Украины.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, в портах заблокировано более 20 млн тонн сельскохозяйственных культур. Блокировка экспорта грозит глобальным продовольственным кризисом.

Параллельно с морской блокадой РФ массово ворует зерно с временно оккупированных территорий Украины. Известно о примерно 600 тыс. тонн аграрной продукции, украденной с украинских предприятий. Около 100 тыс. тонн продукции было переправлено в Сирию.

Источник: Le Figaro, BFM TV