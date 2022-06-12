Україна розробила два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна та запобігання глобальній продовольчій кризі, хоча вузькі місця уповільнюють ланцюжок постачання.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік. За його словами, глобальна продовольча безпека під загрозою, оскільки вторгнення Росії в Україну зупинило експорт українського зерна, що спричинило масовий дефіцит та різке зростання цін.

Під час безпекового саміту у Сінгапурі Сенік розповів, що на території, підконтрольній Україні, зараз зберігається близько 30 млн тонн зерна, яке вона намагається експортувати автомобільним, річковим та залізничним транспортом.

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Так, уряд розробив маршрути для експорту через Польщу та Румунію. Водночас з країнами Балтії ведуть перемовини щодо створення третього коридору.

Заступник міністра не повідомив подробиць, скільки зерна вже переміщено або буде переміщено цими маршрутами.

– Ці маршрути не ідеальні, тому що вони створюють певні вузькі місця, але тим часом ми робимо все можливе, щоб розробити ці маршрути, – зазначив Сенік.

Зазначимо, що Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. За даними ООН, через війну в Україні на межі голоду опиняться ще 47 млн осіб.

Раніше у Франції повідомляли, що вони готові взяти участь в операції з розблокування Одеського порту для подальшого вивезення звідти українського зерна.