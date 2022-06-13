Фіксував і здавав ворогу позиції ЗСУ: на Харківщині затримали агента РФ

Червень, 13 в 14:44

Служба безпеки України затримала російського агента, який повідомляв російським окупантам про позиції українських військових на Харківщині.

Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет. Чоловіка затримали у передмісті Харкова.

Як повідомили в СБУ, за завданням своєї кураторки, затриманий фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого, загарбників цікавили координати блокпостів і військові укріплення.

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Спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання. Слідчі повідомили йому про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ.

Тепер чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наприкінці травня СБУ затримала на Житомирщині російського агента, який хотів долучитися до бойового підрозділу ЗСУ, щоб займатися розвідкою на користь ворога.