Июнь, 14 в 22:47

Украине до сих пор нужны системы противовоздушной обороны, потому что хотя в России заканчиваются высокоточные современные ракеты, у них остаются еще и советские резервы, которые более опасны, потому что менее точны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 14 июня.

Президент прокомментировал удары вражескими ракетами по Львовской и Тернопольской областям, в результате которых есть жертвы.

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— Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. У нашего государства его пока нет на достаточном уровне, но именно у нашего государства и сейчас – самая большая в Европе потребность именно в таком оружии. Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами. Первые запросы на противоракетные системы мы сделали еще задолго до полномасштабного вторжения, – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на то, что современных ракет в России с каждым днем ​​войны все меньше, потребность Украины в системах ПВО и ПРО сохраняется.

— Потому что и у России сохраняется еще достаточно советских типов ракет, которые даже опаснее. Они в разы менее точны, а значит, в разы больше угрожают именно гражданским объектам и обычным жилым домам, – пояснил украинский президент.

Он также поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины обратить внимание на то, что в СМИ и соцсетях звучит информация о недостаточном количестве средств индивидуальной защиты среди украинских защитников.

– Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом. И я ожидаю проверки логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты. На сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки, — пояснил президент.

Он также заявил, что кардинальных изменений на Донбассе за прошедшие сутки не произошло.

— Самые жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом – по-прежнему. Потери, к сожалению, болезненные. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, на Донбассе, жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у них будет, чтобы продолжать агрессию. Поэтому Донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели, — пояснил Владимир Зеленский.

В то же время, он упомянул о Харьковском направлении, где оккупационные силы РФ пытаются усилить свои позиции.

– Бои за это направление продолжаются, и нужно еще бороться, жестко биться за полную безопасность для Харькова и области, – сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что украинские защитники продолжают давить на оккупантов на Юге страны. По его словам, ключевой целью на этом направлении является освобождение Херсона.

Президент Украины также заявил, что подписал указ о награждении 63 военнослужащих, отмеченных за храбрость и эффективность в защите государства. По его словам, общее количество отмеченных наградами составляет уже 18 453 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на украинских территориях.