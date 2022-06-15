Червень, 14 в 22:47

Україні досі потрібні системи протиповітряної оборони, бо хоч в Росії закінчуються високоточні сучасні ракети, в них залишаються ще й радянські резерви, які є більш небезпечними, бо є менш точними.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 14 червня.

Президент прокоментував удари ворожими ракетами по Львівській та Тернопільській областях, внаслідок яких є жертви.

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– Ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає на достатньому рівні, але саме в нашої держави й саме зараз – найбільша у Європі потреба саме в такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань. Буду постійно наголошувати на цьому, говорячи з нашими партнерами. Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення, – сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни все менше, потреба України в системах ППО та ПРО зберігається.

– Бо і в Росії зберігається ще достатньо радянських типів ракет, які навіть іще небезпечніші. Вони в рази менш точні, а отже, у рази більше загрожують саме цивільним об’єктам і звичайним житловим будинкам, – пояснив український президент.

Він також доручив головнокомандувачу Збройних сил України звернути увагу на те, що у ЗМІ та соцмережах лунає інформація про недостатню кількість засобів індивідуального захисту серед українських захисників.

– Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання, – пояснив президент.

Він також заявив, що кардинальних змін на Донбасі за минулу добу не відбулось.

– Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати, на жаль, болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Тому Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями, – пояснив Володимир Зеленський.

Водночас він згадав про Харківський напрямок, де окупаційні сили РФ намагаються посилити свої позиції.

– Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що українські захисники продовжують тиснути на окупантів на Півдні країни. За його словами, ключовою ціллю на цьому напрямку є звільнення Херсона.

Президент України також заявив, що підписав указ про нагородження 63 військовослужбовців, що відзначені за хоробрість та ефективність у захисті держави. За його словами, загальна кількість відзначених нагородами становить вже 18 453 осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.

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