Война должна закончиться уважением украинскому народу и суверенитету Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы датских журналистов.

— Война может закончиться, когда мы – украинцы, и только мы будем на нашей земле. Конечно, мы приглашаем любые народы на нашу землю, но только в гости и без оружия. Это точно. Поэтому эта война должна закончиться уважением к нашему народу, уважением к нашей земле, уважением к нашим людям, детям, к нашему настоящему и будущему и, наконец, уважением к нашему суверенитету, — заявил президент.