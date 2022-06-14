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Факты / Украина

Зеленский: Война должна закончиться уважением к суверенитету Украины

Илья Нежигай, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Война должна закончиться уважением украинскому народу и суверенитету Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы датских журналистов.

— Война может закончиться, когда мы – украинцы, и только мы будем на нашей земле. Конечно, мы приглашаем любые народы на нашу землю, но только в гости и без оружия. Это точно. Поэтому эта война должна закончиться уважением к нашему народу, уважением к нашей земле, уважением к нашим людям, детям, к нашему настоящему и будущему и, наконец, уважением к нашему суверенитету, — заявил президент.

Владимир Зеленский добавил, что цель Украины — восстановление территориальной целостности.

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– Я понимаю, что не все сразу. Я понимаю, что это величайший вызов. Против нас воюет Российская Федерация. Вторая армия, как говорится, по мощи в мире, — заметил президент Украины.

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Источник: Офис президента
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