Червень, 14 в 17:12

Війна має закінчитися повагою до українського народу та суверенітету України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання данських журналістів.

– Війна може закінчитися, коли ми – українці і тільки ми будемо на нашій землі. Звичайно, ми запрошуємо будь-які народи на нашу землю, але тільки в гості та без зброї. Це точно. Тому ця війна має закінчитись повагою до нашого народу, повагою до нашої землі, повагою до наших людей, дітей, до нашого сьогодення та майбутнього і, нарешті, повагою до нашого суверенітету, – заявив президент.

Володимир Зеленський додав, що метою України є відновлення територіальної цілісності.

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– Я розумію, що не все одразу. Я розумію, що це великий виклик. Проти нас воює Російська Федерація. Друга армія, як то кажуть, за потужністю у світі, – зауважив президент України.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що мир на умовах Росії стане кінцем для державності України.