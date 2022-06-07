Мир на условиях РФ – это конец государственности Украины в недалеком будущем — Подоляк

Июнь, 07 в 20:55

Украина сядет за стол переговоров с Россией только тогда, когда Кремль станет адекватно воспринимать окружающий мир.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Его спросили, оказывается ли на Украину давление, результат которого пойдет на пользу Российской Федерации.

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– Это четкая информационная программа. Она опирается, в частности, на страх Европы перед Россией. Он еще остался, надо понимать. Есть определенная усталость, это второй фактор, заставляющий Европу думать о том, как эту войну можно как можно быстрее закончить. Причем на условиях, как они говорят, чтобы не беспокоить Путина, с точки зрения целей, которые он ставил в этой войне. Третье это российские деньги, которые начали работать на европейских лоббистских рынках, заставляющих людей говорить странные для нас вещи, – сказал Подоляк.

По его словам, Россия не остановится в своей экспансии, и даже после условного подписания документа о временном перемирии она пойдет дальше.

– Россия может существовать, только пока она идет на другую территорию и что-то захватывает. Поэтому, безусловно, закончить сегодняшнюю войну, подписав соглашение на условиях России, является невозможным для Украины. Это значит, что мы поставим точку на государственности Украины в недалеком будущем, и через один или три года мы получим еще более масштабную войну, — сказал он.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев хочет окончания войны на условиях Украины.

Он также назвал позиции Украины по переговорам с РФ: во-первых, это мирное соглашение или юридическая фиксация итогов войны.

– Мы хотим юридически зафиксировать итоги войны, которые будут выгодны Украине. Что это значит? Это территориальная целостность в международно-признанных границах Украины. Это проигрыш России, который нам нужен для начала трансформаций, которые приведут к новой элите, чтобы эта элита занималась проблемами Российской Федерации, а не приходила на территорию других стран и что-то захватывала, — пояснил Михаил Подоляк.

Советник руководителя ОПУ добавил, что третьей принципиальной позицией является то, что нельзя Украине выдвигать условия, потому что сегодня украинцы жертвуют своими жизнями.

– Это нужно, чтобы в Европе понимали. Мы не пойдем на условия 2014-2015 годов, потому что для Украины это смерти подобно, — сказал он.

Подоляк считает, что Россия хочет временного прекращения огня, после которого состоялись переговоры между Украиной и РФ.

— После этого они выставят какой-то ультиматум, опять же территориальный… Мы не согласимся, потому что для нас любой ультиматум — это неприемлемая вещь. После этого боевые действия возобновятся, но Украина уже их возобновит, а европейцы начнут говорить: “почему вы воюете? Россияне же перестали бомбить ваши города. Это же вы начинаете воевать”, — заявил советник руководителя ОПУ.

Он подчеркнул, что Украина сядет за стол переговоров только тогда, когда будет понимание, что Россия адекватно воспринимает окружающий мир, а Украина сможет отодвинуть войска РФ от украинских территорий благодаря скоплению оружия с Запада. В то же время в полной мере начнут действовать санкции против России.