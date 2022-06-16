Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о последних успехах украинских защитников на Херсонском направлении.

Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.

– На Херсонском направлении, об этом уже можно рассказывать, наши войска создали устойчивый плацдарм на левом берегу реки Ингулец… Это плацдарм в 50 км от Херсона. Наши наладили возможность действовать там согласованно. Наиболее близкая точка – это около 15 км до Херсона. Но надо понимать, что это не “за час пробегут”, это сложно. Таким образом наши войска демонстрируют, что они в состоянии двигаться (наступать. – Ред.) даже в условиях, когда у противника есть локальное превосходство, – рассказал Арестович.