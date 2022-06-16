Арестович розповів про останні успіхи ЗСУ на Херсонщині

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про останні успіхи українських захисників на Херсонському напрямку.

Про це він сказав у ефірі Фейгін LIVE.

– На Херсонському напрямку, про це вже можна розповідати, наші війська створили стійкий плацдарм на лівому березі річки Інгулець… Це плацдарм за 50 км від Херсона. Наші налагодили можливість діяти узгоджено. Найближча точка – це близько 15 км до Херсона. Але треба розуміти, що це не за годину пробіжать, це складно. Таким чином наші війська демонструють, що вони можуть рухатися (наступати. – Ред.) навіть в умовах, коли у противника є локальна перевага, – розповів Арестович.