Франція передасть Україні додаткові САУ Caesar – Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів у Києві заявив про посилення військової підтримки України.
– Франція передасть Україні шість додаткових 155-міліметрових самохідних артилерійських установок Caesar, що дозволить ЗСУ ефективніше відбивати атаки російської армії, – наголосив він.
За його словами, Франція також відправила до України своїх експертів для розслідування воєнних злочинів.
– Я щойно повідомив президенту Зеленському, що найближчим часом буде передана мобільна лабораторія для аналізу ДНК. Це буде дуже важливий інструмент для доказів злочинів, – сказав Макрон.
Говорячи про продовольчу безпеку, президент Франції назвав її прямим наслідком російської агресії, а не європейських санкцій проти РФ:
– Сьогодні ми закликаємо Росію як члена Радбезу ООН погодитися на експорт українського зерна. Це вимагає припинення блокади морських портів. Ми також спільно проговорили ініціативу генсека ООН в цьому контексті щодо деблокади українських портів.