Июнь, 16 в 19:55

В Киеве 16 июня состоялось прощание с активистом Романом Ратушным, погибшим под Изюмом в Харьковской области.

Церемония проходила в Протасовом Яру, где собралось множество людей с цветами, флагами и свечами. Эта историческая местность символична для погибшего героя, поскольку Роман Ратушный защищал ее от застройщиков.

Перед прощанием на стене в Протасовом Яру появилась надпись Роман Ратушный. Герои не погибают.

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Весть о смерти активиста Ратушного появилась 14 июня, когда ее обнародовал отец погибшего Тарас Ратушный. Он рассказал, что сын не вернулся с боевого задания под Изюмом в Харьковской области.

— Хочу поблагодарить всех, кто что-то слышал, но все понимал и держал режим тишины, а также решительно останавливал тех, кто не понимал, – написал Тарас Ратушный.

Отец Романа сообщил, что именно благодаря неразглашению информации о гибели они смогли вернуть тело сына.

После известия о смерти активиста было предложено переименовать улицу Волгоградскую в Соломенском районе Киева в честь погибшего Романа.

С предложением выступил писатель Евгений Лир, о чем рассказал командир роты 39 отдельного мотопехотного батальона Роман Кулик, где служил Ратушный.

– Евгений Лир предложил переименовать улицу Волгоградскую (возле Протаса в Киеве) в честь погибшего разведчика 93 ОМБР, киевлянина, активного гражданина и воина ВСУ Романа Ратушного. Я – обеими руками за. Он заслужил право быть увековеченным на карте Киева, за лучшую версию которого он сражался, – написал он.

Идею о переименовании улицы Волгоградской в ​​честь Ратушного поддержала депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.

Роману Ратушному было 24 года, он был разведчиком в 93 отдельной механизированной бригаде Холодный Яр.

Фото: Gold Limited, Uliana K, Стас Юрченко

Источники: Життя, 24 канал