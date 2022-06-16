Кияни провели в останню путь активіста Романа Ратушного
У Києві 16 червня відбулась церемонія прощання з активістом Романом Ратушним, який загинув під Ізюмом на Харківщині.
Прощання з активістом проходило у Протасовому Яру, де зібралось чимало людей з квітами, прапорами та свічками.
Протасів Яр – символічне місце, оскільки саме цю історичну місцевість Роман Ратушний захищав від забудовників.
Перед церемонією прощання на стіні у Протасовому Яру з’явився напис на стіні : “Роман Ратушний. Герої не вмирають”.
Коли їхав автомобіль, що перевозив тіло Романа, люди ставали на коліна, віддаючи шану пам’яті київському активісту.
Звістка про смерть активіста Ратушного з’явилась дві доби тому, 14 червня, коли її оприлюднив батько загиблого Тарас Ратушний.
Батько розповів, що син не повернувся з бойового завдання, що проходило під Ізюмом у Харківській області.
Втім, спочатку інформація про загибель Романа Ратушного не була підтверджена, хоч згодом фото документів активіста Ратушного почали у соцмережах публікувати окупанти.
– Хочу подякувати всім, хто щось чув, але все розумів і тримав режим тиші, а також рішуче зупиняв тих, хто не розумів, – написав Тарас Ратушний.
Батько Романа повідомив, що саме завдяки нерозголошенню інформації про загибель вони змогли забрати тіло сина.
Після публічної звістки про смерть активіста у Києві запропонували перейменувати вулицю Волгоградську у Солом’янському районі на честь загиблого активіста Романа Ратушного.
З пропозицією виступив письменник Євген Лір, про що розповів командир роти 39-го окремого мотопіхотного батальйону Роман Кулик, де служив Ратушний.
– Євген Лір запропонував перейменувати вулицю Волгоградську (біля Протасу в Києві) на честь загиблого розвідника 93-омбр, киянина, активного громадянина і воїна ЗСУ Романа Ратушного. Я – обома руками за. Він заслужив право бути увічненим на карті Києва, за кращу версію якого він боровся, – написав він.
Ідею про перейменування вулиці Волгоградської на честь Ратушного підтримала також депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.
Роману Ратушному було 24 роки, він був розвідником у 93 окремій механізованій бригаді Холодний Яр.
Фото: Gold Limited, Uliana K, Стас Юрченко