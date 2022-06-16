Червень, 16 в 19:55

У Києві 16 червня відбулась церемонія прощання з активістом Романом Ратушним, який загинув під Ізюмом на Харківщині.

Прощання з активістом проходило у Протасовому Яру, де зібралось чимало людей з квітами, прапорами та свічками.

Протасів Яр – символічне місце, оскільки саме цю історичну місцевість Роман Ратушний захищав від забудовників.

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Перед церемонією прощання на стіні у Протасовому Яру з’явився напис на стіні : “Роман Ратушний. Герої не вмирають”.

Коли їхав автомобіль, що перевозив тіло Романа, люди ставали на коліна, віддаючи шану пам’яті київському активісту.

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Звістка про смерть активіста Ратушного з’явилась дві доби тому, 14 червня, коли її оприлюднив батько загиблого Тарас Ратушний.

Батько розповів, що син не повернувся з бойового завдання, що проходило під Ізюмом у Харківській області.

Втім, спочатку інформація про загибель Романа Ратушного не була підтверджена, хоч згодом фото документів активіста Ратушного почали у соцмережах публікувати окупанти.

– Хочу подякувати всім, хто щось чув, але все розумів і тримав режим тиші, а також рішуче зупиняв тих, хто не розумів, – написав Тарас Ратушний.

Батько Романа повідомив, що саме завдяки нерозголошенню інформації про загибель вони змогли забрати тіло сина.

Після публічної звістки про смерть активіста у Києві запропонували перейменувати вулицю Волгоградську у Солом’янському районі на честь загиблого активіста Романа Ратушного.

З пропозицією виступив письменник Євген Лір, про що розповів командир роти 39-го окремого мотопіхотного батальйону Роман Кулик, де служив Ратушний.

– Євген Лір запропонував перейменувати вулицю Волгоградську (біля Протасу в Києві) на честь загиблого розвідника 93-омбр, киянина, активного громадянина і воїна ЗСУ Романа Ратушного. Я – обома руками за. Він заслужив право бути увічненим на карті Києва, за кращу версію якого він боровся, – написав він.

Ідею про перейменування вулиці Волгоградської на честь Ратушного підтримала також депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

Роману Ратушному було 24 роки, він був розвідником у 93 окремій механізованій бригаді Холодний Яр.

Фото: Gold Limited, Uliana K, Стас Юрченко

Джерела: Життя, 24 канал