Июнь, 16 в 8:46

16 июня российские военные предпринимают штурмовые действия на Славянском направлении.

Как отмечает Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке, в настоящее время армия РФ ищет слабые места в оборонных позициях украинских войск.

На протяжении суток оккупанты обстреливали из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру неподалеку от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.

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Из всего наявного вооружения открывают огонь российские захватчики по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк на Северодонецком направлении.

– Враг не прекращает попыток установить полный контроль над Северодонецком. Армия РФ ведет штурм, бои продолжаются, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 113-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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