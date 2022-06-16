РФ ищет слабые места в обороне на Славянском направлении – ВСУ
16 июня российские военные предпринимают штурмовые действия на Славянском направлении.
Как отмечает Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке, в настоящее время армия РФ ищет слабые места в оборонных позициях украинских войск.
На протяжении суток оккупанты обстреливали из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру неподалеку от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.
Из всего наявного вооружения открывают огонь российские захватчики по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк на Северодонецком направлении.
– Враг не прекращает попыток установить полный контроль над Северодонецком.
Армия РФ ведет штурм, бои продолжаются, – отмечают в Генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 113-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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