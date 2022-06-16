Червень, 16 в 8:46

16 червня російські військові вдаються до штурмових дій на Слов’янському напрямку.

Як наголошує Генеральний штаб ЗСУ в своєму ранковому зведенні, нині армія РФ шукає слабкі місця в оборонних позиціях українських військ.

Упродовж доби окупанти обстрілювали з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

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Із усього наявного озброєння відкривають вогонь російські загарбники по підрозділах ЗСУ у районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк на Сєвєродонецькому напрямку.

– Ворог не припиняє спроб встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Армія РФ веде штурм, бої тривають, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 113-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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