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Факти / Україна

РФ шукає слабкі місця в обороні на Слов’янському напрямку – ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

16 червня російські військові вдаються до штурмових дій на Слов’янському напрямку.

Як наголошує Генеральний штаб ЗСУ в своєму ранковому зведенні, нині армія РФ шукає слабкі місця в оборонних позиціях українських військ.

Упродовж доби окупанти обстрілювали з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

Зараз дивляться

Із усього наявного озброєння відкривають вогонь російські загарбники по підрозділах ЗСУ у районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк на Сєвєродонецькому напрямку.

– Ворог не припиняє спроб встановити повний контроль над Сєвєродонецьком.

Армія РФ веде штурм, бої тривають, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 113-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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