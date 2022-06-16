Июнь, 16 в 14:52

России придется либо осуществить сомнительную переправу через реку Северский Донец, либо продвигаться по своим флангам, чтобы превратить тактическую выгоду в Северодонецке в оперативное преимущество.

Такой вывод в разведке Министерства обороны Великобритании сделали, учитывая, что все основные мосты, соединяющие областной центр Луганской области с территорией, которую сейчас контролируют украинцы, скорее всего, разрушены.

В британской разведке предполагают, что Украине очевидно удалось вывести значительную часть своих войск из города.

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А для тех украинских защитников и мирного населения, которые остаются к востоку от реки, ситуация остается очень тяжелой.

В то же время, добавляют в разведке оборонного ведомства, Россия привлекает к боевым действиям на Донбассе временные и очень малокомплектные группировки.

– Как утверждают украинские власти, некоторые российские батальонные тактические группы, обычно насчитывающие от 600 до 800 человек, смогли собрать только 30 солдат, – отмечают в британской разведке.

По состоянию на 16 июня, добавляют в Минобороны Великобритании, обе стороны, которые сейчас воюют на передовой за такие города, как Северодонецк, вероятно, все чаще привлекают небольшие пешие группы войск.

– Поэтому преимущество России, например, в количестве танков в такой ситуации менее актуально. Очевидно, этим можно объяснить медленное продвижение РФ, – отмечают в разведке Минобороны.

16 июня в Северодонецке ведутся бои. Россияне не прекращают штурмовых действий, чтобы установить полный контроль над городом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 113-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence