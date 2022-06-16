Танки не допомагають: чому РФ не може досягти оперативної переваги в Сєвєродонецьку

Червень, 16 в 14:52

Росії доведеться або здійснити сумнівну переправу через річку Сіверський Донець, або просуватися своїми флангами, щоб перетворити тактичну вигоду в Сєвєродонецьку на оперативну перевагу.

Такий висновок у розвідці Міністерства оборони Великої Британії зробили, зважаючи на те, що всі основні мости, що з’єднують обласний центр Луганської області з територією, яку нині контролюють українці, найімовірніше, зруйновані.

У британській розвідці припускають, що Україні, очевидно, вдалося вивести значну частину своїх військ із міста.

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А для тих українських захисників та мирного населення, які залишаються на схід від річки, ситуація залишається надзвичайно важкою.

Водночас, додають у розвідці оборонного відомства, Росія залучає до бойових дій на Донбасі тимчасові та дуже малокомплектні угруповання.

– Як стверджує українська влада, деякі російські батальйонні тактичні групи, які зазвичай налічують від 600 до 800 осіб, змогли зібрати лише 30 солдатів, – зазначають у британській розвідці.

Станом на 16 червня, додають у Міноборони Великої Британії, обидві сторони, які нині воюють на передовій за такі міста, як Сєвєродонецьк, імовірно, усе частіше залучають невеликі піші групи військ.

– Тож перевага Росії, наприклад, у кількості танків у такому середовищі є менш актуальною. Очевидно, цим можна пояснити повільне просування РФ, – зазначають у розвідці Міноборони.

16 червня в Сєвєродонецьку точаться бої. Росіяни не припиняють штурмових дій, щоб встановити повний контроль над містом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 113-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence