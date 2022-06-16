Україна отримає HIMARS, Harpoons та 155-мм гармати – Резніков про зустріч у форматі Рамштайн
Третя зустріч у форматі Рамштайн продемонструвала єдність НАТО.
Так міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував підсумки зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн 15 червня в Брюсселі.
За словами очільника оборонного відомства, є домовленість про постачання Україні:
- 155-мм гармат,
- систем HIMARS,
- комплексів Harpoons та інших,
- вертольотів зі Словаччини,
- артилерії з Канади, Польщі та Нідерландів,
- реактивних систем залпового вогню з Німеччини.
Крім того, зазначив Олексій Резніков, має бути “дещо ще”, але подробиць розкривати не став.
– Україна продовжить боротьбу за свободу і незалежність. Наші партнери продовжать підтримувати Україну.
НАТО має найбільшу єдність у своїй історії. Україна переможе, – зазначив Олексій Резніков.
Зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбулась за ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна задля зміцнення обороноздатності України.
Участь у зустрічі взяли голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі та очільники оборонних відомств близько 50 держав світу.
Україну представили міністр оборони Олексій Резніков та заступник Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк.