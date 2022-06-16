Україна отримає HIMARS, Harpoons та 155-мм гармати – Резніков про зустріч у форматі Рамштайн

Червень, 16 в 9:03

Третя зустріч у форматі Рамштайн продемонструвала єдність НАТО.

Так міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував підсумки зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн 15 червня в Брюсселі.

За словами очільника оборонного відомства, є домовленість про постачання Україні:

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155-мм гармат,

систем HIMARS,

комплексів Harpoons та інших,

вертольотів зі Словаччини,

артилерії з Канади, Польщі та Нідерландів,

реактивних систем залпового вогню з Німеччини.

Крім того, зазначив Олексій Резніков, має бути “дещо ще”, але подробиць розкривати не став.

– Україна продовжить боротьбу за свободу і незалежність. Наші партнери продовжать підтримувати Україну. НАТО має найбільшу єдність у своїй історії. Україна переможе, – зазначив Олексій Резніков.

Зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбулась за ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна задля зміцнення обороноздатності України.

Участь у зустрічі взяли голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі та очільники оборонних відомств близько 50 держав світу.

Україну представили міністр оборони Олексій Резніков та заступник Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк.