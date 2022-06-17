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Факты / Украина

ЕСПЧ обязал РФ отменить смертный приговор, вынесенный в Донецке пленному марокканцу

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Європейський суд з прав людини

Европейский суд по правам человека обязал РФ отменить приговор в отношении военнопленного, приговоренного к смертной казни в так называемой “ДНР”.

Решение ЕСПЧ было вынесено по делу Саадун против России и Украины (жалоба № 28944/22) в отношении гражданина Марокко, военнослужащего ВСУ, сдавшегося российским войскам во время недавних военных действий и приговоренного к смертной казни в так называемой “ДНР”.

— Суд указал, в частности, правительству Российской Федерации, в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, что они должны обеспечить, чтобы смертный приговор, вынесенный заявителю, не был приведен в исполнение, обеспечить надлежащие условия его содержания под стражей, и предоставить ему любую необходимую медицинскую помощь и лекарства, — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Кроме того, суд также указал правительству Украины обеспечить, насколько это возможно, соблюдение конвенционных прав заявителя.

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Напомним, что 9 июня так называемый суд в Донецке приговорил к смертной казни воевавших на стороне Украины иностранных добровольцев – марокканца Брагима Саадуна и двоих британцев — Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Их обвинили в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанного никем кроме РФ образования – “ДНР”.

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