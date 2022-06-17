ЄСПЛ зобов’язав РФ скасувати смертний вирок, винесений у Донецьку полоненому марокканцю

Червень, 16 в 21:47

Європейський суд з прав людини зобов’язав РФ скасувати вирок щодо військовополоненого, засудженого до страти в так званій ДНР.

Рішення ЄСПЛ було винесено у справі Саадун проти Росії та України (скарга № 28944/22) стосовно громадянина Марокко, військовослужбовця ЗСУ, який здався російським військам під час військових дій та якого було засуджено до страти в так званій “ДНР”.

– Суд вказав, зокрема, уряду РФ, відповідно до правила 39 Регламенту Суду, що вони повинні забезпечити, щоб смертний вирок, винесений заявнику, не був приведений у виконання, забезпечити належні умови його тримання під вартою, та надати йому будь-яку необхідну медичну допомогу та ліки, – сказано у повідомленні.

Крім того, суд також вказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання конвенційних прав заявника.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 9 червня так званий суд у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця Брагіма Саадуна та двох британців – Шона Піннера та Ейдена Асліна. Їх звинуватили у найманстві та у скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаного ніким крім РФ утворення – “ДНР”.