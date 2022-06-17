Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Около 300 тел мирных людей: СМИ показали братскую могилу под Лисичанском

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Около 300 тел мирных людей: СМИ показали братскую могилу под Лисичанском

Издание The New York Times опубликовало фото братской могилы в городе Лисичанск Луганской области. В ней украинские военные хоронят убитых российскими оккупантами мирных жителей.

Родственников, которые могли бы забрать тела погибших, нет. По информации The New York Times, могила находится на окраине Лисичанска.

Всего в ней около 300 тел мирных жителей, погибших в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном за последние месяцы. Тела убитых мирных жителей в этой братской могиле хоронят с апреля.

Сейчас смотрят

Ранее также публиковали фото братской могилы под Мариуполем. Спутник зафиксировал траншею длиной более 300 метров в оккупированном войсками РФ поселке Мангуш.

Согласно спутниковым снимкам, братская могила под Мариуполем появилась ориентировочно в конце марта.

Сегодня российские захватчики пытаются скрыть масштабы геноцида жителей Мариуполя. Для маскировки своих преступлений оккупанты используют “таблички” на братских могилах с данными о погибших мариупольцах.

Источник: The New York Times

Фото: Сергей Гайдай

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка