Издание The New York Times опубликовало фото братской могилы в городе Лисичанск Луганской области. В ней украинские военные хоронят убитых российскими оккупантами мирных жителей.

Родственников, которые могли бы забрать тела погибших, нет. По информации The New York Times, могила находится на окраине Лисичанска.

Всего в ней около 300 тел мирных жителей, погибших в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном за последние месяцы. Тела убитых мирных жителей в этой братской могиле хоронят с апреля.

Russian forces are solidifying control in Sievierodonetsk, where civilian casualties are mounting and trenches have become graves for soldiers.https://t.co/jy2Rhu0uq1

