Июнь, 17 в 12:29

Издание The New York Times опубликовало фото братской могилы в городе Лисичанск Луганской области. В ней украинские военные хоронят убитых российскими оккупантами мирных жителей.

Родственников, которые могли бы забрать тела погибших, нет. По информации The New York Times, могила находится на окраине Лисичанска.

Всего в ней около 300 тел мирных жителей, погибших в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном за последние месяцы. Тела убитых мирных жителей в этой братской могиле хоронят с апреля.

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Russian forces are solidifying control in Sievierodonetsk, where civilian casualties are mounting and trenches have become graves for soldiers.https://t.co/jy2Rhu0uq1 — The New York Times (@nytimes) June 17, 2022

Ранее также публиковали фото братской могилы под Мариуполем. Спутник зафиксировал траншею длиной более 300 метров в оккупированном войсками РФ поселке Мангуш.

Согласно спутниковым снимкам, братская могила под Мариуполем появилась ориентировочно в конце марта.

Сегодня российские захватчики пытаются скрыть масштабы геноцида жителей Мариуполя. Для маскировки своих преступлений оккупанты используют “таблички” на братских могилах с данными о погибших мариупольцах.

Источник: The New York Times

Фото: Сергей Гайдай