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Факти / Україна

Близько 300 тіл мирних людей: ЗМІ показали братську могилу під Лисичанськом

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Близько 300 тіл мирних людей: ЗМІ показали братську могилу під Лисичанськом

Видання The New York Times опублікувало фото братської могили у місті Лисичанськ Луганської області. У ній українські військові ховають вбитих російськими окупантами мирних жителів.

Родичів, які могли б забрати тіла загиблих, немає. За інформацією The New York Times, могила розташована на околиці Лисичанська.

Загалом у ній близько 300 тіл мирних мешканців, які загинули внаслідок обстрілів у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному за останні місяці. Тіла вбитих мирних жителів у цій братській могилі ховають з квітня.

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Раніше також публікували фото братської могили під Маріуполем. Супутник зафіксував траншею завдовжки понад 300 метрів в окупованому військами РФ селищі Мангуш.

Згідно зі супутниковими знімками, братська могила під Маріуполем з’явилась орієнтовно наприкінці березня.

Зараз російські загарбники намагаються приховати масштаби геноциду мешканців Маріуполя. Для маскування своїх злочинів окупанти використовують “таблички” на братських могилах з даними про загиблих маріупольців.

Джерело: The New York Times

Фото: Сергій Гайдай

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