Видання The New York Times опублікувало фото братської могили у місті Лисичанськ Луганської області. У ній українські військові ховають вбитих російськими окупантами мирних жителів.

Родичів, які могли б забрати тіла загиблих, немає. За інформацією The New York Times, могила розташована на околиці Лисичанська.

Загалом у ній близько 300 тіл мирних мешканців, які загинули внаслідок обстрілів у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному за останні місяці. Тіла вбитих мирних жителів у цій братській могилі ховають з квітня.

Russian forces are solidifying control in Sievierodonetsk, where civilian casualties are mounting and trenches have become graves for soldiers.https://t.co/jy2Rhu0uq1

— The New York Times (@nytimes) June 17, 2022