Борис Джонсон прибув у Київ
У п’ятницю, 17 червня, в Київ приїхав прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон. Про це повідомляє The Times.
– Борис Джонсон зараз у Києві вдруге зустрічається з Володимиром Зеленським. Він приїхав сьогодні вранці, – йдеться у повідомленні, опублікованому редактором видання на сторінці у Twitter.
Пізніше з’явилось офіційне повідомлення пресслужби президента Володимира Зеленського про те, що Джонсон дійсно перебуває в українській столиці.
– Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона, – підкреслив президент.
В ту ж хвилину свій приїзд підтвердив і сам Джонсон.
Mr President, Volodymyr,
It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY
— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022
Зазначимо, що про приїзд прем’єр-міністра Британії не повідомлялось завчасно.