Борис Джонсон прибув у Київ

У п’ятницю, 17 червня, в Київ приїхав прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон. Про це повідомляє The Times.

Пізніше з’явилось офіційне повідомлення пресслужби президента Володимира Зеленського про те, що Джонсон дійсно перебуває в українській столиці.

В ту ж хвилину свій приїзд підтвердив і сам Джонсон.

Mr President, Volodymyr,

It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022