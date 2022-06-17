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Факти / Світ

Борис Джонсон прибув у Київ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Борис Джонсон прибув у Київ

У п’ятницю, 17 червня, в Київ приїхав прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон. Про це повідомляє The Times.

– Борис Джонсон зараз у Києві вдруге зустрічається з Володимиром Зеленським. Він приїхав сьогодні вранці, – йдеться у повідомленні, опублікованому редактором видання на сторінці у Twitter.

Пізніше з’явилось офіційне повідомлення пресслужби президента Володимира Зеленського про те, що Джонсон дійсно перебуває в українській столиці.

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– Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона, – підкреслив президент.

В ту ж хвилину свій приїзд підтвердив і сам Джонсон.

Зазначимо, що про приїзд прем’єр-міністра Британії не повідомлялось завчасно.

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