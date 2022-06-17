Бои за Северодонецк продолжаются, ВСУ отбили штурм возле Золотого — Гайдай
Боевые действия в Северодонецке продолжаются. В то же время ВСУ отбили штурм оккупантов в направлении населенного пункта Золотое — враг отошел.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что количество обстрелов со стороны российской армии растет ежедневно.
По его словам, в результате ракетного авиаудара по Дому культуры, где находились жители Лисичанска, погибли три человека, еще семеро госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Еще одной вражеской авиаатакой уничтожено здание профилактория, где, возможно, тоже находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка – это мать с сыном.
Кроме того, в Лисичанске разрушены здание школы и два дома, в Горском – 18 домов, во Врубовке – семь. Много повреждений в поселке Синецкий под Северодонецком.
По словам Гайдая, россияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. Так, зафиксирован обстрел зданий Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание I проходной Азота. В целом на территории химического гиганта почти не осталось уцелевших административных корпусов.
За прошедшие сутки российские оккупанты применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкино, Боровского, Николаевки и Новоивановки, а также нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке.
Фото: Сергей Гайдай