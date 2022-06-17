Июнь, 17 в 11:33

Боевые действия в Северодонецке продолжаются. В то же время ВСУ отбили штурм оккупантов в направлении населенного пункта Золотое — враг отошел.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что количество обстрелов со стороны российской армии растет ежедневно.

По его словам, в результате ракетного авиаудара по Дому культуры, где находились жители Лисичанска, погибли три человека, еще семеро госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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Еще одной вражеской авиаатакой уничтожено здание профилактория, где, возможно, тоже находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка – это мать с сыном.

Кроме того, в Лисичанске разрушены здание школы и два дома, в Горском – 18 домов, во Врубовке – семь. Много повреждений в поселке Синецкий под Северодонецком.

По словам Гайдая, россияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. Так, зафиксирован обстрел зданий Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание I проходной Азота. В целом на территории химического гиганта почти не осталось уцелевших административных корпусов.

За прошедшие сутки российские оккупанты применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкино, Боровского, Николаевки и Новоивановки, а также нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке.

Фото: Сергей Гайдай