Июнь, 16 в 19:30

Российские войска, по данным Генштаба ВСУ, сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

– На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовковке, – говорится в вечерней сводке.

В Донецкой области российская артиллерия обстреляла Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новую Каменку, Яковлевку, Берестово, Николаевку и Новоивановку. Также два вражеских вертолета Ка-52 нанесли удар по Яковловке.

В то же время ВСУ успешно отразили штурм россиян в направлении Берестового.