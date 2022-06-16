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Факты / Украина

РФ бросила основные силы на Северодонецкое и Бахмутское направления – Генштаб

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска, по данным Генштаба ВСУ, сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

– На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовковке, – говорится в вечерней сводке.

В Донецкой области российская артиллерия обстреляла Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новую Каменку, Яковлевку, Берестово, Николаевку и Новоивановку. Также два вражеских вертолета Ка-52 нанесли удар по Яковловке.

В то же время ВСУ успешно отразили штурм россиян в направлении Берестового.

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