Июнь, 17 в 19:31

Во время сегодняшнего визита в Киев премьер Британии Борис Джонсон предложил президенту Владимиру Зеленскому проводить масштабную подготовку украинских военных в его стране.

Об этом в пятницу, 17 июня, пишет The Independent.

По его словам, речь идет о подготовке до 10 тыс. украинских военнослужащих каждые 120 дней.

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– Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное. Именно поэтому я предложил президенту Зеленскому новую масштабную программу военной подготовки, которая может изменить баланс этой войны, – пояснил Джонсон.

Он добавил, что и через два месяца после его последнего визита “мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда”.

– И я знаю, что несокрушимая решительность украинцев переживет напрасные амбиции Путина, – подчеркнул Джонсон.

Напомним, именно Британия является одним из крупнейших доноров военной помощи Украине.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что во время визита Джонсона обсуждалась необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическая поддержка Украины, усиление санкционного давления на Россию, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией причиненного нашему государству ущерба.