Червень, 17 в 19:31

Під час сьогоднішнього візиту до Києва прем’єр Британії Борис Джонсон запропонував президенту Володимиру Зеленському проводити масштабну підготовку українських військових у його країні.

Про це у п’ятницю, 17 червня, пише The Independent.

За його словами, йдеться про підготовку до 10 тис. українських військовослужбовців кожні 120 днів.

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– Українські військові використовують британські ракети для захисту суверенітету вашої держави, але також – і для захисту тих самих свобод, які ми сприймаємо як належне. Саме тому я запропонував президенту Зеленському нову масштабну програму військової підготовки, яка може змінити баланс цієї війни, – пояснив Джонсон.

Він додав, що і через два місяці після його останнього візиту “мужність, рішучість та стійкість українців міцні як ніколи”.

– І я знаю, що незламна рішучість українців переживе марні амбіції Путіна, – наголосив Джонсон.

Нагадаємо, саме Британія є одним із найбільших донорів військової допомоги Україні.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що під час візиту Джонсона обговорювалася необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічна підтримка України, посилення санкційного тиску на Росію, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.